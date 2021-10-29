Гинцбург: назальная вакцина будет защищать от коронавируса не менее полугода

Назальная вакцина от коронавируса будет действовать не менее полугода, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.



«Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», — приводит слова Гинцбурга «РИА Новости».

Еще Гинцбург заявлял, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация назальным препаратом смогут не только обеспечить защиту от тяжелого течения коронавируса, но и защитить от заражения в принципе.

Фото: realnoevremya.ru

Скоро в России появятся две назальные вакцины от COVID-19 на основе «Спутника V». Выпускаться такая форма вакцины будет в виде замороженного раствора, который потом будет вводиться в виде спрея.

Маргарита Головатенко