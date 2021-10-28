В Кремле опровергли информацию о перезапуске кампании по пропаганде вакцинации от COVID-19

В правительстве РФ опровергли информацию о перезапуске кампании по пропаганде вакцинации от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта информация не соответствует действительности.

По его словам, информирование об иммунизации ведется постоянно. Представитель Кремля сравнил эту работу с ездой на велосипеде и отметил, что кампания есть и будет продолжаться в дальнейшем. По его словам, усилия властей будут считаться недостаточными до тех пор, пока не будет достигнута цель в виде общественного иммунного барьера.

Фото: realnoevremya.ru

Песков отметил, что стратегия регулярно корректируется. Также он подчеркнул, жесткие условия диктует пандемия. Если человек не прививается, то ему будет некомфортно жить, передает ТАСС.

О перезапуске кампании стало известно сегодня утром. В Сети появилась информация, что предыдущую признали неэффективной.



Диана Жиленкова