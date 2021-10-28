В Кремле опровергли информацию о перезапуске кампании по пропаганде вакцинации от COVID-19
В правительстве РФ опровергли информацию о перезапуске кампании по пропаганде вакцинации от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта информация не соответствует действительности.
По его словам, информирование об иммунизации ведется постоянно. Представитель Кремля сравнил эту работу с ездой на велосипеде и отметил, что кампания есть и будет продолжаться в дальнейшем. По его словам, усилия властей будут считаться недостаточными до тех пор, пока не будет достигнута цель в виде общественного иммунного барьера.
Песков отметил, что стратегия регулярно корректируется. Также он подчеркнул, жесткие условия диктует пандемия. Если человек не прививается, то ему будет некомфортно жить, передает ТАСС.
О перезапуске кампании стало известно сегодня утром. В Сети появилась информация, что предыдущую признали неэффективной.
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