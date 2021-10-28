В столице России стартовал отбор добровольцев на второй этап испытаний вакцины от COVID-19 среди подростков

Фото: Максим Платонов

В Москве объявили предварительный отбор добровольцев для второго этапа исследований вакцины от COVID-19 среди подростков. Об этом сообщили в столичной мэрии.

В первом этапе приняли участие 99 человек в возрасте от 12 до 17 лет — 56 мальчиков и 43 девочки. 92 из них уже привились вторым компонентом. Объем введенного препарата составляет 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы для взрослого населения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Результаты исследований показали, что вакцинация приводит к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета. Препарат безопасен и иммуногенен.

Несколько дней назад директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что во время клинических исследований вакцины против коронавируса для подростков выявили незначительные побочные эффекты. По его словам, наиболее часто наблюдалось повышение температуры тела до 37,2—37,3 градуса.

Диана Жиленкова