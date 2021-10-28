Пензенская область вводит QR-коды для посещения музеев и кинотеатров

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Пензенской области с 8 ноября вводятся QR-коды для посещения музеев и кинотеатров, об этом сообщает ТАСС.

Жителям региона, чтобы пройти в культурные и развлекательные учреждения, нужно будет предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса или о перенесенной не более шести месяцев назад инфекции.

Такую систему в Пензенской области ввели еще 13 октября для посещения предприятий общественного питания.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Накануне стало известно о введении подобных ограничений в Иркутской области с 30 октября — QR-коды будут нужны для посещения торговых центров площадью более 1 тыс. квадратных метров.

Маргарита Головатенко