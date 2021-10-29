В Нижнекамске 82% работников сферы образования привились от COVID-19

В Нижнекамске 82% работников образования вакцинировались от COVID-19. Об этом сообщил

начальник Управления образования НМР РТ Рамиль Гиниятуллин.

Сотрудники Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Нижнекамска выезжали в учреждения образования для вакцинации работников. Прививку от COVID-19 сделали все, кто на данный момент здоров и не имеет медицинских противопоказаний, передает слова Гиниятуллина пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Фото: Максим Платонов (архив)

На этой неделе министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов сообщил, что в Татарстане более 70% сотрудников отрасли дорожного строительства и транспорта прошли вакцинацию против коронавируса.

Согласно последним данным, в Татарстане 1 019 541 человек сделал вторую прививку от коронавируса. Всего провакцинировано 1 497 684 человека, прирост за сутки составил 29 252 человека.

Татьяна Леухина