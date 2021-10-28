Садыков: «Для того чтобы управлять смертностью, надо управлять заболеваемостью»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане развернуто 7,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом. Свободно лишь 9,5% из них, сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

— Для того чтобы управлять смертностью, надо управлять заболеваемостью, — заявил он.

На сегодняшний день в Татарстане работает 170 пунктов вакцинации от коронавируса. Они продолжат работать в нерабочие дни, как и вся система здравоохранения. Пока в республике привито 61,4% от плана.

Татарстан переходит на режим нерабочих дней — они продлятся с 30 октября до улучшения обстановки. Подробнее об организации работы в эти дни рассказали сегодня власти республики.

