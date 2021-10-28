ВОЗ: заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире растут впервые за два месяца

В мире число случаев инфицирования COVID-19 и смертность от него увеличиваются впервые за два месяца. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, нынешний рост заболеваемости в Европе превосходит снижение в других регионах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Это еще одно напоминание, что пандемия COVID-19 далека от завершения, — приводит ТАСС его слова.

Пандемия продолжается в значительной степени из-за того, что продолжает сохраняться неравный доступ к вакцинам. Сейчас в странах с высокими доходами на душу населения применено в 80 раз больше тестов и в 30 раз больше вакцин, чем в государствах с низкими доходами.

За последние сутки в России выявили 40 096 случаев заболевания коронавирусом — это максимум с начала пандемии. Всего заболевших по стране выявили 8 392 697 человек.



Татьяна Леухина