В Татарстане подтвердились еще 8 случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились 8 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
Жертвами COVID-19 стали: мужчины 1946, 1950, 1949, 1946 годов рождения и женщины 1951, 1942, 1946, 1955 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
В Татарстане подтвердилось 963 случая смерти от COVID-19 за все время пандемии.
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