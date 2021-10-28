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В Татарстане подтвердились еще 8 случаев смерти от COVID-19

18:11, 28.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще 8 случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились 8 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Жертвами COVID-19 стали: мужчины 1946, 1950, 1949, 1946 годов рождения и женщины 1951, 1942, 1946, 1955 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

В Татарстане подтвердилось 963 случая смерти от COVID-19 за все время пандемии.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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