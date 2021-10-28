В Крыму хотят разработать QR-коды для жителей с медотводом

В Крыму планируют разработать систему QR-кодов для людей, которые не могут вакцинироваться от COVID-19 из-за медотвода. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

Этот вопрос обсуждали на заседании местного оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса. Аксенов также добавил, что нужно увеличить продолжительность работы пунктов вакцинации и увеличить количество медкабинетов, мобильных пунктов вакцинации и задействованных в этом действии медработников. Он предложил привлечь медработников детских садов и школ, частные медицинские организации для ускорения темпов работы.

Фото: pixabay.com

В Республике Крым тем временем заработали более 70 мобильных групп по контролю за соблюдением антиковидных мер в регионе. К таковым относятся поддержание социальной дистанции, ношение масок, наличие QR-кода у сотрудников и посетителей общественных мест.



Дарья Акимова