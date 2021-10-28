Проценко заявил об отсутствии целенаправленного препарата для лечения COVID-19

Целенаправленного противовирусного препарата, подавляющего распространение COVID-19, нет. Об этом заявил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Лечение меняется. Но это, к сожалению, не лечение вируса. Это лечение тех осложнений, которые он вызывает, — заявил он в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков ранее заявил, что в Татарстане развернуто 7,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом. Свободно лишь 9,5% из них.



Татьяна Леухина