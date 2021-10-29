Проценко: Риск повторного заболевания COVID-19 появляется через 6 месяцев

Риск повторно заболеть COVID-19 появляется через полгода после заражения. Об этом заявил главный врач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко.

В связи с этим переболевшим пациентам целесообразно вакцинироваться через полгода, сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Фото: realnoevremya.ru

Проценко отметил, что если пациент переболел, но потом не вакцинировался, шанс заболеть COVID-19 повторно велик.

В середине октября в Минздраве заявили, что россиянам, которые привились от COVID-19 полгода назад, уже стоит готовиться к ревакцинации. Минздрав рекомендует прививаться каждые полгода до формирования коллективного иммунитета в стране.



Татьяна Леухина