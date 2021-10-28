В России ожидают появления двух назальных вакцин на основе «Спутника V»

В России появятся две назальные вакцины от COVID-19 на основе «Спутника V». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова главы центра имени Гамалеи Минздрава России, академика РАН Александра Гинцбурга.

Гинцбург рассказал, что выпускаться такая форма вакцины будет в виде замороженного раствора, который потом будет вводиться в виде спрея. Лицензия на производство продана научно-производственной компании «Генериум». Ученый добавил, что у «Генериума» неисключительная лицензия, и другие производители тоже могут приобрести ее. Центру имени Гамалеи это будет выгодно с экономической точки зрения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Гинцбург заявлял, что вакцинация «Спутником V» вместе с назальной вакциной обеспечивает 100% защиту.



Дарья Акимова