Главное о коронавирусе на 22 октября: Белоруссия отказалась от масок, пожизненное противопоказание к прививке

Фото: Максим Платонов

Сколько стоит лечение «ковидных» пациентов?

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 135 заболевших COVID-19. Всего на 21 октября в республике зафиксировали 29 239 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 24 478 человек, в том числе 80 — за последние сутки. Умерли 897 человек, в том числе 12 — за последние сутки.

В Минздраве Татарстана рассказали «Реальному времени», где жители Казани при желании могут сделать прививку «Спутником Лайт» за определенную сумму. За плату в Казани вакцинировать «Спутником Лайт» готовы в городской поликлинике №7, поликлиниках №10, №18 и №21, а также в поликлинике горбольницы №18. Также платно россияне и иностранцы могут привиться в отделениях Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера. Услуга предоставляется и в ряде медицинских центров.

Фото: mos.ru

В Университетской клинике КФУ рассказали, сколько стоит лечение коронавирусных больных. При легком течении заболевания в среднем на каждого пациента затрачивается от 10 до 15 тысяч рублей. В случае тяжелого течения болезни требуются генно-инженерные биологические препараты и многое другое. В этом случае лечение может достигать 300—500 тысяч рублей.



В Татарстане выявили 41 факт подделки сертификатов о вакцинации, справок и QR-кодов, незаконной реализации незарегистрированных медизделий. Было возбуждено 38 уголовных дел. В отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей правоохранители составили 2 321 административный материал по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», в том числе 127 — за повторное нарушение.

В Татарстане подтвердилось 12 случаев смерти от COVID-19. От коронавируса умерли женщины 1949, 1955, 1941, 1957, 1951, 1949 годов рождения и мужчины 1941, 1959, 1969, 1948, 1947, 1949 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

В Татарстане осенние каникулы начнутся 1 ноября и продлятся до 7 ноября. То есть фактически они совпадают с периодом нерабочих дней. Для детей в это время обустроят пришкольные лагеря.

Фото: punkt-a.info

Больше половины компаний Татарстана планирует работать в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. 60% компаний планируют работать в указанный период, следуя принятому ранее официальному календарю праздников. 5% компаний и так работает все дни, включая праздничные, 30% не определились. Еще 5% не планируют работу.

КАМАЗ решил не останавливать производство в период с 30 октября по 7 ноября, который объявлен в России нерабочим. С учетом того, что на предприятии привиты свыше 75% сотрудников и приняты меры по недопущению заболеваемости, в обычном графике продолжат трудиться сотрудники, чьи функции по техническим условиям не допускают паузы в работе.

Фото: Сергей Афанасьев

Россияне кинулись скупать путевки на период нерабочих дней

За последние сутки в России выявлен 37 141 новый случай коронавируса, выздоровели 25 453 человека. Число зараженных выросло до 8 168 305 человек, а выздоровевших — до 7 117 060 человек.



Зафиксировано 1 064 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 228 453 человека.



За последние сутки проведено 680 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 786 528 человек. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 45,7%.

Правительство РФ обсудит вопрос выделения средств на обеспечение выплаты пособий по обязательному социальному страхованию в связи с материнством и на случай временной нетрудоспособности с учетом ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Средства планируется выделить из резервного фонда правительства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в нерабочие дни Владимир Путин планирует проводить рабочие встречи в онлайн-формате. С учетом эпидемиологической ситуации очные мероприятия не запланированы. Представитель Кремля также отметил, что в День народного единства, который отмечается 4 ноября, не намечаются прием и вручение наград.



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нецелесообразно вводить федеральный локдаун из-за коронавируса. По ее мнению, в этом нет необходимости. Кроме того, Матвиенко призвала россиян оставаться дома в нерабочие дни, поскольку это не дополнительный отпуск. В этот период появится шанс разорвать цепочку распространения COVID-19 в стране, что позволит снизить число заболеваний.



Фото: council.gov.ru

Также Матвиенко рассказала, что у федеральных властей имелся «большой соблазн» ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 на территории всей России. Однако по этому пути все же решили не идти. Она обратила внимание, что многие россияне не желают вакцинироваться от коронавируса. По ее мнению, это безответственно по отношению к своему и чужому здоровью.



В России сформирован запас вакцин от коронавируса на два месяца. Уже введено в гражданский оборот порядка 95 млн доз. До конца года в России выпустят еще более 300 млн доз вакцин от COVID-19.



Роспотребнадзор рекомендовал оставаться дома в период нерабочих дней. Ведомство рекомендует заняться в это время своим здоровьем: больше гулять на свежем воздухе, а также привиться от коронавируса и гриппа.

В России появилась горячая линия по вопросам тестирования на COVID-19. Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать граждан по вопросам, связанным с проведением тестов на COVID-19, со сроками исполнения и выдачей результатов. Еще на горячей линии можно будет оставлять жалобы на задержку сроков.



Фото: doktor-a.com

Пожизненным противопоказанием к вакцинации против коронавируса может быть только тяжелая аллергическая реакция на вакцину или ее компонент, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Это анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре. Остальные противопоказания временные.

Большинство россиян поддерживают решение о введении дополнительных нерабочих дней. Согласно результатам опроса, 59% респондентов поддерживают меру. Против выступил 31% опрошенных. Еще 10% затруднились дать ответ.



В ряде регионов нерабочие дни начнутся досрочно. Дополнительные выходные в Москве и Московской области пройдут с 28 октября , а в Курской и Самарской областях вводят нерабочие дни с 25 октября. В Мордовии школьники уйдут на каникулы уже с 25 октября и отдохнут целых две недели. Не планируют вводить дополнительные нерабочие дни, кроме тех, что пройдут с 30 октября по 7 ноября, в Краснодарском крае.



Иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что внутренние путешествия по России в течение нерабочих дней могут привести к росту заболеваемости коронавирусом. Он предложил ввести систему QR-кодов для региональных поездок.

Фото: mymsk.online

В российских школах с 30 октября по 7 ноября включительно объявят каникулы. В детских садах на этот период организуют дежурные группы. Кроме того, Минпросвещения разрешило объявить каникулы в колледжах с 30 октября по 7 ноября. Учебным заведениям необходимо обеспечить дальнейшую корректировку учебного плана.

На фоне объявления нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вырос спрос на отдых в крымских гостиницах и отелях, рассказал депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк. В Крыму на указанный выше период действуют ограничительные меры, такие как QR-коды для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы и режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Вместе с этим в Крыму в течение полутора месяцев развернут производство экспресс-тестов на COVID-19. Точность тестов составит около 98%. Новые тесты позволят выявить инфицированного человека в течение трех минут.

Президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев выразил мнение, что слишком частая ревакцинация от коронавируса может дать обратный эффект и вызвать иммунологический паралич. По его словам, необходимо ревакцинироваться минимум через шесть месяцев. Он подчеркнул, что «перебарщивать с ревакцинацией не стоит», и добавил, что это истощает иммунитет.

Фото: psu.ru

В Москве в два раза чаще стали продавать квартиры, полученные в наследство. Эксперты связывают это с увеличением смертности из-за пандемии. Как правило, недавно полученное наследство выставляют на продажу со скидками в 5—10%.

В Красноярске от коронавируса умер 17-летний подросток, у него диагностировано тяжелое поражение легких. Мальчик был инвалидом и имел множество сопутствующих заболеваний, что усугубило тяжесть заболевания.

В Челябинске студенты рассказали, что их заставляют ходить на занятия с подтвержденным коронавирусом. В администрации учебного заведения прокомментировали, что данная информация не соответствует действительности и заболевших среди преподавателей и студентов нет.

Лукашенко заявил, что коронавирус может быть лекарством от рака

В мире коронавирусом на 10.20 по мск заразились 242 534 696 человек, умерли 4 930 487 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (45 300 999). На втором — Индия (34 143 236). На третьей строке — Бразилия (21 697 341).



Всемирная организация здравоохранения направит инспекцию на производство вакцины «Спутник V» после получения от РФПИ данных об устранении выявленных недочетов. Заявитель и производители согласились представить обновленный список корректирующих и предупреждающих действий для устранения первоначальных замечаний инспекции. Пока дату проведения инспекции не назначили.



Фото: Максим Платонов

Российскую вакцину «Спутник V» не одобрят в Европе до конца 2021 года, пишет Reuters со ссылкой на собственный источник. Задержки связаны с недостатком необходимых данных о препарате.

С 1 ноября в Израиле одобрили разрешение на въезд в страну для туристов, которые вакцинировались от коронавируса одобренными ВОЗ препаратами. Въезд будет разрешен тем, кто вакцинировался в предыдущие 180 дней. После вакцины Pfizer должно пройти 7 дней с момента второй прививки до въезда в Израиль. В случае с Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson, Sinovac и Sinopharm должно пройти 14 дней.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что коронавирус может помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями. Лукашенко отметил, что лечить заразившихся коронавирусом «все-таки легче, чем онкологических». «Дай бог, чтобы ковид был лекарством от онкологических заболеваний», — сказал он.

В Белоруссии официально отменен масочный режим. Министерство здравоохранения пояснило, что требование по ношению масок отменено при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен.

Латвия попросила международной помощи из-за коронавируса. Из-за загруженности больниц пациентами с коронавирусом государство просит специальное постельное оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких и, возможно, больничные койки.

Фото: vesti.ru

Тайланд с 1 ноября начнет впускать в страну без карантина вакцинированных граждан 46 стран. В список вошли Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Бутан, Бруней, Болгария, Камбоджа, Канада, Чили, Китай, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Латвия, Литва, Малайзия, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Словения, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, ОАЭ, Великобритания, США и Гонконг. России в этом списке пока нет.

В Пекине выявили новый очаг COVID-19. Инфекция установлена у четверых местных жителей, которые неделю назад вернулись из поездки в хошун Эджэн-Хоро-Ци в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай). Все четверо заболевших госпитализированы. В очаге заболевания проводится эпидемиологическое расследование, у жителей берут анализы ПЦР.

Минтуризма Египта разрешил отелям работать с полной загрузкой. Однако гостиницы по-прежнему должны неукоснительно соблюдать меры предосторожности.

Ольга Шагиева