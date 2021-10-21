В Татарстане выявили 41 факт подделки сертификатов о вакцинации и незаконной реализации медизделий

В 2021 году сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану выявили 41 факт изготовления и сбыта поддельных прививочных сертификатов, справок и QR-кодов, незаконной реализации незарегистрированных медизделий. Было возбуждено 38 уголовных дел.

В отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей правоохранители составили 2 321 административный материал по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ), в том числе 127 за повторное нарушение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 8 по 14 октября во время рейдов сотрудники подразделений ЭБиПК выявили 23 административных правонарушения. 16 протоколов об административном правонарушении составили в отношении должностных лиц, 7 — в отношении индивидуальных предпринимателей.

Также правоохранители выявили 11 правонарушений, связанных с неисполнением обязанностей по организации проверки наличия QR-кодов. В Балтасинском районе администратор ресторана не проверяла QR-коды у посетителей, а в Буинске индивидуальный предприниматель повторно не исполнил обязанности по организации проверки наличия сертификатов о вакцинации у граждан. В отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ, в настоящее время материал находится в суде, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В конце сентября в Набережных Челнах полиция раскрыла схему продажи поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что местный житель оформлял поддельные справки о проведении вакцинации от COVID-19 за вознаграждение в размере 6 тысяч рублей. На самом деле вакцинация не проводилась.

Татьяна Леухина