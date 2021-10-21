Москва досрочно вводит режим нерабочих дней

Мэр Москвы Сергей Собянин досрочно объявил в столице нерабочие дни. Дополнительные выходные в Москве пройдут с 28 октября по 7 ноября.

Как следует из указа мэра, в столице будут закрыты кафе, рестораны, организации сферы услуг и непродовольственные магазины. Работать останутся аптеки и продуктовые магазины, медорганизации. Посещать театры и музеи разрешено только тем, у кого есть QR-код. Культурные и массовые мероприятия запрещены.

В школах и детских садах Москвы с 28 октября объявляются каникулы.

Фото: realnoevremya.ru

С 8 ноября для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте. Блокировка социальных карт не коснется переболевших в течение полугода либо вакцинированных. Также с этого дня QR-коды и защитные маски обаятельны при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

В России с 30 октября начнется локдаун. Президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней по 7 ноября с сохранением зарплаты за работниками. Глава государства уже подписал соответствующий указ, в котором поручил правительству страны и главам регионов определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в этот период и предусмотреть предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным НКО.



Ольга Шагиева