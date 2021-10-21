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Матвиенко заявила о нецелесообразности введения федерального локдауна

13:24, 21.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Матвиенко заявила о нецелесообразности введения федерального локдауна
Фото: kremlin.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нецелесообразно вводить федеральный локдаун из-за коронавируса. По ее мнению, в этом нет необходимости.

Кроме того, Матвиенко призвала граждан России оставаться дома в нерабочие дни, поскольку это не дополнительный отпуск. В этом период появится шанс разорвать цепочку распространения COVID-19 в стране, что позволит снизить число заболеваний, передает ТАСС.

Вчера президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. За работниками на этот период сохранится зарплата. Однако сегодня в Москве было принято решение о досрочном вводе нерабочих дней — уже с 28 октября.

Диана Жиленкова
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