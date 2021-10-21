Лайт-способ получить QR-код: где в Казани вакцинируют «Спутником Лайт» за деньги

Платная лайт-версия получения QR-кода

С момента, как в Татарстане начала действовать система QR-кодов, жители республики стали активнее интересоваться отечественной однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Оно и логично. Это облегченный способ получить QR-код — он приходит после одного укола, а не двух, как предусмотрено при вакцинации двухкомпонентным препаратом.

В Минздраве Татарстана рассказали «Реальному времени», где жители Казани при желании могут сделать прививку «Спутником Лайт» за определенную сумму. Однако напомнили, что, если человек не болел коронавирусом или не вакцинировался ранее, все же стоит выбрать двухкомпонентную вакцину.

Фото: Максим Платонов

За плату в Казани вакцинировать «Спутником Лайт» готовы в следующих медучреждениях:

Городская поликлиника №7 (ул. Ф. Карима, 14/67);

Городская поликлиника №10 (ул. Бондаренко, 4);

Городская поликлиника №18 (ул. Карбышева, 72);

Городская поликлиника №21 (Оренбургский тракт, 95);

Поликлиника горбольницы №18 (ул. Мавлютова, 2).

После проведения прививки выдается сертификат о вакцинации. Для иностранцев, у которых отсутствует медицинский полис, процедура проводится на платной основе. Как рассказал еще в августе главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов, стоит прививка для них 1 200 рублей.



Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Кроме того, на платной основе россияне и иностранцы могут сделать прививку в отделениях Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера. Услуга предоставляется и в ряде медицинских центров. Среди них «Скандинавия», «Медел», «Эрда Медицина», «Любимый доктор» и «Спасение».

Татарстанцев предостерегли «от такого глупого решения»

Однако желание просто и быстро получить QR-код раскритиковали в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану. Глава ведомства Марина Патяшина напомнила, что «Спутник Лайт» предназначен для ревакцинации или вакцинации после перенесенного COVID-19.



— Этим пользуется обычно молодежь, и я хотела бы предостеречь от такого глупого совершенно решения, — заявила главный санитарный врач Татарстана. По ее словам, однокомпонентная вакцина не заменяет полноценную вакцинацию и не способствует выработке иммунитета. В угоду попадания в ТЦ и фитнес-залы лишать себя защиты — глупо, — считает Патяшина.

Фото: Максим Платонов

«Спутник Лайт» в России зарегистрировали 6 мая 2021-го. Она стала четвертой отечественной вакциной от коронавируса. По данным РФПИ, спустя 28 дней после прививки ее эффективность составляет 79,4%.



Как обратили внимание в Минздраве Татарстана, приоритет при вакцинации «Спутником Лайт» отдается иностранным гражданам. По последним данным, платную прививку этой вакциной сделали в общей сложности 1 235 человек. Преимущественно вакцинировались иностранцы.

Всего на сегодняшний день в Татарстане привились 1 337 780 человек. Из них 997 521 человек получил второй компонент вакцины.

По данным властей, для вакцинации доступны такие российские вакцины от коронавируса, как «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а вот с «КовиВаком» есть трудности. Вакцина производится на одном заводе, и сейчас он закрыт на реконструкцию для увеличения мощности. В Минздраве призывают не ждать «КовиВак», так как ситуация с пандемией непростая. Привиться можно любой зарегистрированной вакциной, которая есть в наличии.

Татьяна Демина