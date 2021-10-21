Курская область вводит нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией Курская область вводит нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября включительно. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт на заседании оперштаба региона.

По его словам, ситуация с коронавирусом в области крайне сложная. При излишне быстром распространении инфекции не справятся с наплывом пациентов врачи, медучреждения, оборудование и т.д. Старовойт добавил, что если не будут приняты такие жесткие меры, то систему здравоохранения ожидает крах, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

«Это приведет к большим жертвам и пострадавшим, нам нужно работать на упреждение», — заявил губернатор.

Вчера президент РФ Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Еще раньше такой режим могут принять регионы, где наиболее сложная эпидемиологическая обстановка.



Москва уже приняла решение досрочно ввести режим нерабочих дней, которые начнутся в столице уже 28 октября.

Диана Жиленкова