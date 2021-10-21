Матвиенко заявила, что у российских властей был «большой соблазн» ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что у федеральных властей имелся «большой соблазн» ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 на территории всей России. Однако по этому пути все же решили не идти.

Она обратила внимание, что многие россияне не желают вакцинироваться от коронавируса. По ее мнению, это безответственно по отношению с своему и чужому здоровью, пишет ТАСС.

— Убеждаем, разъясняем, а главное — формируем доверие. Мне кажется, на этом сложном этапе крайне важно сформировать доверие. В результате сейчас темпы вакцинации ежедневно растут, — объяснила тактику властей Матвиенко.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, многие регионы России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Среди них и Татарстан.

Накануне президент России Владимир Путин указал, что есть только два способа пройти через пандемию коронавируса — переболеть или вакцинироваться. Второй вариант, по словам Путина, предпочтительнее, так как у России надежная и эффективная вакцина



Татьяна Демина