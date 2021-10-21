В России появилась горячая линия по вопросам тестирования на COVID-19
Сегодня в России появилась горячая линия по вопросам тестирования на коронавирус. Запустил ее Роспотребнадзор, о чем сообщил на своем сайте.
Специалисты ведомства будут консультировать граждан по вопросам, связанным с проведением тестов на COVID-19, сроками исполнения и выдачей результатов. Еще на горячей линии можно будет оставлять жалобы на задержку сроков.
Уточнить нужную информацию можно будет, позвонив по номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.
Напомним, накануне Путин призвал увеличить темпы тестирования на коронавирус и усовершенствовать эту систему. «Это позволит обеспечить самоизоляцию и самих заразившихся, и лиц, которые находились с ними в контакте», — объяснил он.
В Татарстане ранее запустили горячую линию для предпринимателей по вопросам QR-кодов. Сделано это в связи с ограничениями, действующими с 11 октября. Обращения и вопросы от бизнеса принимает Фонд поддержки предпринимательства.
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