В России появилась горячая линия по вопросам тестирования на COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в России появилась горячая линия по вопросам тестирования на коронавирус. Запустил ее Роспотребнадзор, о чем сообщил на своем сайте.

Специалисты ведомства будут консультировать граждан по вопросам, связанным с проведением тестов на COVID-19, сроками исполнения и выдачей результатов. Еще на горячей линии можно будет оставлять жалобы на задержку сроков.

Уточнить нужную информацию можно будет, позвонив по номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, накануне Путин призвал увеличить темпы тестирования на коронавирус и усовершенствовать эту систему. «Это позволит обеспечить самоизоляцию и самих заразившихся, и лиц, которые находились с ними в контакте», — объяснил он.

В Татарстане ранее запустили горячую линию для предпринимателей по вопросам QR-кодов. Сделано это в связи с ограничениями, действующими с 11 октября. Обращения и вопросы от бизнеса принимает Фонд поддержки предпринимательства.

Дарья Акимова