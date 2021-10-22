Введение нерабочих дней поддерживают почти 60% россиян

Большинство россиян поддерживают решение о введении дополнительных нерабочих дней. Об этом говорят данные опроса сервиса «Зарплата.ру».

Согласно результатам опроса, 59% россиян поддерживают меру. Против выступил 31% респондентов. Еще 10% затруднились дать ответ.

«Среди причин, по которым большинство россиян удовлетворены введением нерабочих дней, — возможность дополнительного отдыха (66%), возможность заняться здоровьем (11%), уверенность, что это поможет в борьбе с эпидемией (5%)», — приводит текст исследования ТАСС.

Президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. За работниками на это время сохранится зарплата. Власти субъектов могут ввести особый режим раньше, с 23 октября, или увеличить период нерабочих дней, продлив их и после 7 ноября. Также Путин призвал увеличить темпы тестирования на коронавирус и не занижать картину заболеваемости.

Фото: realnoevremya.ru

Власти Татарстана с учетом мер, действующих в республике с 11 октября, решили не вводить нерабочие дни в республике с 23 октября. При этом президент РТ Рустам Минниханов поручил оперштабу и Управлению Роспотребнадзора по Татарстану вести анализ эпидемиологической ситуации. К 30 октября они должны предоставить предложения по дальнейшей организации работы.

Ольга Шагиева