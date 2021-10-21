Самарская область вводит нерабочие дни с 25 октября

В Самарской области вводят нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Дмитрий Азаров.

В своем Instagram он отметил, что решение обсуждалось с бизнесом и общественными организациями. Введение дополнительных нерабочих дней связано с ростом заболеваемости COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Рассчитываю на вашу сознательность — проведите эти дни дома и не посещайте места массового скопления людей. Те, кто по каким-то причинам откладывал запись на вакцинацию, сделайте прививку и защитите себя», — написал Азаров.

За минувшие сутки в Самарской области выявили 937 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 120 782. За сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом, всего — 4 370.

Президент России Владимир Путин подписал вечером в среду указ о введении нерабочих дней с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября. Власти Татарстана также приняли решение объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.



Татьяна Леухина