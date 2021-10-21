В Татарстане подтвердилось 12 случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились 12 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
От коронавируса умерли: женщины 1949, 1955, 1941, 1957, 1951, 1949 годов рождения и мужчины 1941, 1959, 1969, 1948, 1947, 1949 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
В республике за весь период пандемии зарегистрировали 897 случаев смерти от COVID-19.
В Татарстане за прошедшие сутки выявили 131 новый случай COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом в республике заразились 29 104 человека.
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