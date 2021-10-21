В Краснодарском крае не введут дополнительные нерабочие дни

Фото: Максим Платонов

В Краснодарском крае не планируют вводить дополнительные нерабочие дни, кроме тех, что пройдут с 30 октября по 7 ноября. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

В этот период в крае будет ограничено проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий. А вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения будет возможен только при наличии QR-кода.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Учитывая теплую погоду, вполне ожидаемо, что в ближайшее время количество туристов в крае возрастет. Мы должны сделать все, чтобы не допустить вспышки заболеваемости на наших курортах», — пишет Кондратьев.

Вчера президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Еще раньше такой режим могут принять регионы с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой. Такому примеру уже последовала Москва.



Диана Жиленкова