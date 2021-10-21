Роспотребнадзор рекомендовал оставаться дома в период нерабочих дней

В период нерабочих дней Роспотребнадзор рекомендует не совершать поездок и оставаться дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в различных регионах страны в период нерабочих дней Роспотребнадзор рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период. Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. Например, в этот период стоит отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор рекомендует заняться в это время своим здоровьем: больше гулять на свежем воздухе, а также привиться от коронавируса и гриппа.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее поездки по регионам предложили осуществлять по QR-кодам.

В России с 30 октября начнется локдаун. Президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней по 7 ноября с сохранением зарплаты за работниками.

Ольга Шагиева