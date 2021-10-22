Эксперт назвала пожизненное противопоказание к прививке от коронавируса

Пожизненным противопоказанием к вакцинации против коронавируса может быть только тяжелая аллергическая реакция. Об этом заявила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

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«Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе именно на эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре. Остальные противопоказания — временные», — сказала Руженцова.

Эксперт отметила, что те, у кого есть медотвод к вакцинации, должны тщательно соблюдать рекомендации для профилактики заболевания. Необходимо избегать скопления людей, контактов с потенциальными вирусоносителями.

Вице-премьер Татарстана, глава республиканского штаба по противодействию коронавирусу Лейла Фазлеева на брифинге напомнила, что QR-код не предусмотрен для людей с медотводом от прививки. Таким людям рекомендована максимальная изоляция.

Ольга Шагиева