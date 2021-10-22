В Татарстане во время осенних каникул организуют пришкольные лагеря

В Татарстане никаких изменений в расписании осенних каникул нет: они начнутся 1 ноября и продлятся до 7 ноября. Для детей в это время обустроят пришкольные лагеря, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Работу всех учреждений организуют строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ведомстве добавили, что ситуация по заболеваемости в детских садах, школа и колледжах на строгом контроле Роспотребнадзора. Классы, в которых болеют более 20% детей, закрываются на разобщение. Решение принимает руководитель учреждения, о чем информируется и территориальный орган Роспотребнадзора.

В российских школах в этом году осенние каникулы объявлены с 30 октября по 7 ноября, на период федеральных нерабочих дней. Кроме того, в детских садах на этот период организуют дежурные группы.

Татьяна Леухина