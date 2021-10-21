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Поездки по регионам предложили осуществлять по QR-кодам

12:39, 21.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Поездки по регионам предложили осуществлять по QR-кодам
Фото: realnoevremya.ru

Иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что внутренние путешествия по России в течение нерабочих дней могут привести к росту заболеваемости коронавирусом. Он предложил ввести систему QR-кодов для региональных поездок.

«Я думаю, что это приведет к росту заболеваемости, если этот поток будет неуправляемый. С транспортными поездками стоит то же самое делать, что и с общепитом и увеселительными заведениями. То есть есть у нас система QR-кодов», — сказал Болибок в эфире телеканала «Россия-24».

При отсутствии QR-кода он предложил проходить ПЦР-тест, аналогично тому, как туристы тестируются перед поездками и после поездок в зарубежные страны.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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