Минпросвещения разрешило объявить каникулы в колледжах с 30 октября по 7 ноября

Фото: Максим Платонов (архив)

Российские колледжи могут уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в Минобрнауки.

Учебным заведениям необходимо обеспечить дальнейшую корректировку учебного плана, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В российских школах в этом году осенние каникулы объявили с 30 октября по 7 ноября, на период федеральных нерабочих дней. В детских садах на этот период организуют дежурные группы. В Татарстане школьные каникулы будут проходить с 1 по 7 ноября.

Татьяна Леухина