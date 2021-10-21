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Минпросвещения разрешило объявить каникулы в колледжах с 30 октября по 7 ноября

18:18, 21.10.2021
Минпросвещения разрешило объявить каникулы в колледжах с 30 октября по 7 ноября
Фото: Максим Платонов (архив)

Российские колледжи могут уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в Минобрнауки.

Учебным заведениям необходимо обеспечить дальнейшую корректировку учебного плана, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В российских школах в этом году осенние каникулы объявили с 30 октября по 7 ноября, на период федеральных нерабочих дней. В детских садах на этот период организуют дежурные группы. В Татарстане школьные каникулы будут проходить с 1 по 7 ноября.

Татьяна Леухина
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