Песков рассказал о порядке работы президента РФ в нерабочие дни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в нерабочие дни лидер РФ Владимир Путин планирует проводить рабочие встречи в онлайн-формате. С учетом эпидемиологической ситуации очные мероприятия не запланированы.

Представитель Кремля также отметил, что в День народного единства, который отмечается 4 ноября, не намечаются прием и вручение наград, передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Вчера Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением зарплаты. Указ опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, регионы вправе вводить дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.



Диана Жиленкова