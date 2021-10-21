На фоне объявления нерабочих дней в России вырос спрос на отдых в Крыму

Фото: Илья Репин (архив)

На фоне объявления нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вырос спрос на отдых в крымских гостиницах и отелях . Об этом «РИА новости» рассказал депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк.

В Крыму на указанный выше период действуют ограничительные меры, такие как QR-коды для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы и режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Черняк сообщил, что после официального объявления выходных дней спрос на бронирование в отелях и гостиницах возрос, поэтому он призвал россиян вакцинироваться, а отдыхающих и сотрудников объектов размещения соблюдать все предписания Роспотребнадзора. Также он добавил, что многие уже переболели, сделали прививки, не первый раз проходят через систему QR-кодов, поэтому к нововведениям отнеслись спокойно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне в Крыму ввели систему QR-кодов для заселения в отели и санатории и для посещения баров и кафе. Местному общепиту вновь запретили работать по ночам в период с 23.00 до 08.00.





Дарья Акимова