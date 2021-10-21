В Университетской клинике КФУ рассказали, сколько стоит лечение коронавирусных больных

В Университетской клинике Казанского федерального университета рассказали о работе коронавирусного госпиталя в пик заболеваемости. Сейчас госпиталь рассчитан на 80 койко-мест.

По словам первого заместителя главного врача по медицинской части Университетской клиники Казанского федерального университета Эммы Мухаметшиной, при легком течении коронавируса в среднем на каждого пациента затрачивается от 10 до 15 тысяч рублей. В случае тяжелого течения болезни требуются генно-инженерные биологические препараты и многое другое. В этом случае лечение может достигать 300—500 тысяч рублей, говорится на сайте вуза.

Фото: realnoevremya.ru

В августе Федеральный фонд обязательного медицинского страхования сообщил, что в России выросла средняя стоимость госпитализации пациента с коронавирусом. Средняя стоимость лечения одного больного составляет 135,4 тысячи рублей.

Ольга Шагиева