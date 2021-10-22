ВОЗ направит инспекцию по «Спутнику V» в Россию после получения новых данных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит инспекцию на производство вакцины «Спутник V» после получения от РФПИ данных об устранении выявленных недочетов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Заявитель и производители согласились представить обновленный список корректирующих и предупреждающих действий для устранения первоначальных замечаний инспекции. Пока дату проведения инспекции не назначили, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера стало известно, что ВОЗ возобновила процедуру переквалификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного применения. Предварительная оценка препарата входит в финальную стадию.

Татьяна Леухина