ВОЗ направит инспекцию по «Спутнику V» в Россию после получения новых данных
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит инспекцию на производство вакцины «Спутник V» после получения от РФПИ данных об устранении выявленных недочетов. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Заявитель и производители согласились представить обновленный список корректирующих и предупреждающих действий для устранения первоначальных замечаний инспекции. Пока дату проведения инспекции не назначили, передает «РИА Новости».
Вчера стало известно, что ВОЗ возобновила процедуру переквалификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного применения. Предварительная оценка препарата входит в финальную стадию.
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