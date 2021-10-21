Израиль откроет въезд туристам, вакцинированным одобренными ВОЗ препаратами

Фото: Максим Платонов

С 1 ноября в Израиле одобрили разрешение на въезд в страну для туристов, которые вакцинировались от коронавируса одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами, сообщает Times of Israel.

Въезд будет разрешен тем, кто вакцинировался в предыдущие 180 дней. После вакцины Pfizer должно пройти 7 дней с момента второй прививки до въезда в Израиль. В случае с Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson, Sinovac и Sinopharm должно пройти 14 дней.

Фото: Максим Платонов

Летом в Израиле ученые завершили первую стадию испытания нового препарата против COVID-19, основанного на использовании стволовых клеток. Отмечается, что нужно три инъекции за сутки, чтобы нормализовать уровень сатурации и значительно улучшить состояние больного.



Алексей Нечаев