Больше половины компаний Татарстана планирует работать в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Фото: Максим Платонов (архив)

Больше половины компаний Татарстана планирует продолжит работу в «нерабочие дни» в период с 30 октября по 7 ноября. Такие данные привел портал hh.ru, проведя экспресс-опрос среди работодателей республики с 19 по 20 октября.

60% компаний планируют работать в указанный период следуя принятому ранее официальному календарю праздников. 5% компаний и так работает все дни, включая праздничные, 30% не определились. Еще 5% не планируют работу.

Среди неопределившихся лидируют такие сферы бизнеса как химическое производство, автомобильный бизнес, финансовый сектор (50%), промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие (40%) и добывающая отрасль, строительство, недвижимость, энергетика (33%).

Доля компаний, решивших, что не будут работать, выше всего в строительстве (33%), промышленном оборудовании (20%) и ИТ (16%).

83% компаний из работающих объяснят своим сотрудникам необходимость выйти на работу в нерабочие дни. Каждая десятая фирма этого делать не будет. 90% участников опроса сообщили, что также работали в предыдущие периоды нерабочих дней в течение апреля-мая 2020 и 2021 годов.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, накануне президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. За работниками на это время сохранится зарплата.

Дарья Акимова