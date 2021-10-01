Итоги дня: в Татарстане введут новые ковидные ограничения, ЕК одобрила сделку по объединению ТАИФа и СИБУРа
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер пятницы, 1 октября:
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что в России вводить локдаун не будут, несмотря на подъем заболеваемости коронавирусом. Эпидемиологическую ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что та вызывает беспокойство, однако нынешняя динамика смертности от COVID-19 отличается от показателей прошлой весны.
- Татарстан близок к ужесточению антикоронавирусных мер в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой. По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной, не исключено введение в крупных залах при посещении мероприятий системы QR-кодов с информацией о вакцинации посетителей против коронавируса и перенесении ими заболевания.
- Детский омбудсмен России Анна Кузнецова освобождена от должности в связи с ее избранием в Государственную думу восьмого созыва. По предварительным данным, Кузнецова может занять пост вице-спикера.
- Экс-замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск. Следователи заочно предъявили ей обвинение в особо крупном мошенничестве. В случае причастности к преступлению Раковой грозит до десяти лет лишения свободы, также возможны денежные штрафы.
- «Газпром» начал поставки газа в Венгрию в обход Украины. Обеспечение топлива осуществляется в рамках долгосрочного контракта. Позже глава «Нафтогаза» заявил, что «Газпром» не нарушил условия договора.
- ФСБ утвердила перечень не содержащих государственную тайну данных, которые запрещено передавать за границу. В списке из 60 пунктов указываются сведения в области военной и военно-технической деятельности России. К таким данным относятся информация об оценках и прогнозах развития военно-политической, стратегической обстановки и др.
- Еврокомиссия (ЕК) одобрила сделку по объединению крупнейших нефтехимических компаний России — АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг». Общая стоимость активов объединенной компании после закрытия сделки может составить почти 27 млрд долларов США.
- В России стартовал осенний призыв в армию. Призывная кампания завершится 31 декабря. Призыву подлежат более 127 тысяч россиян, из Татарстана отправятся служить три тысячи призывников.
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ о созыве Государственной думы восьмого созыва. Первое заседание в новом составе парламента состоится 12 октября. Также сегодня лидер страны поручил разработать концепцию цифровой платформы для психологической помощи детям и родителям. Предложения о финансировании расходов, связанных с реализацией проекта, правительству необходимо предоставить до 15 декабря этого года.
- С 1 октября в России повысят пенсии военнослужащим и зарплаты российским военным, проходящим службу по призыву и контракту. Также планируется повышение зарплаты бюджетников. С этого дня начнут действовать новые правила получения детских пособий.
- В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для ряда категорий граждан. К ним относятся жители, работающие в сфере образования, обслуживания, а также госслужащие. Массовая вакцинация стартует 5 октября. Первым компонентом вакцины необходимо привиться до 1 ноября, вторым — до 1 декабря этого года. В противном случае людей могут отстранить от работы, перевести на дистанционный режим.
- Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о своем возвращении в страну спустя восемь лет. На своей странице в Facebook он рассказал, что находится в Батуми и планирует отправиться в Тбилиси во время выборов в органы местного самоуправления. В итоге Саакашвили задержали — сейчас его поместили в пенитенциарное учреждение.
- В Татарстане стартовало создание туристического кластера «Зеркала Татарстана». На инженерные изыскания и разработку проектной и рабочей документации выделят 2,5 миллиона рублей из республиканского бюджета. На проектирование рассчитывается 3 месяца.
- Wildberries получил одобрение на сокращение инвестиций в 400 миллионов рублей в ТОСЭР Зеленодольска. Также ТОСЭР одобрила корректировку пяти инвестиционных соглашений резидентов — Набережных Челнов и Зеленодольска. В общем объем инвестиций увеличился на 800 миллионов рублей, количество рабочих мест — на 3 465.
- Пресс-служба Нижнекамского муниципального района не подтвердила слухи о назначении на пост мэра города Рамиля Муллина, на данный момент возглавляющего Муслюмовский район Татарстана. Слухи появились в связи с тем, что нынешний мэр Айдар Метшин намерен сложить полномочия для получения депутатского мандата в Госдуме РФ. Окончательное решение планируют принять на внеочередной сессии в следующий понедельник.
- В Татарстане организовали движение в оба направления через Свиягу по новому мосту, который расположен на 757-м километре трассы М-7 «Волга». Там установили электроосвещение, металлическое барьерное ограждение и знаки судоходной навигации.
- У казанской Кремлевской набережной обнаружили труп женщины, тело погибшей вытащили на берег. В воде также нашли сумку с личными вещами. Личность утопленницы предстоит установить.
- Умер известный татарстанский журналист Олег Сафиканов. Ему было 54 года. В течение многих лет он работал телеведущим программы «Вести Татарстан». В последние годы он также работал в одном из интернет-СМИ.
- Министерство юстиции России обновило реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Среди них Всемирный институт саентологических предприятий (США), Церковь духовной технологии (также обозначается как Библиотека Л. Рона Хаббарда, США) и Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами.
- В Санкт-Петербурге обвенчался великий князь Георгий Романов с невестой Ребеккой Беттарини. По завершении церемонии они отправились в Петропавловский собор, чтобы возложить цветы к могилам предков Романова.
- В России 2023 год планируют объявить Годом педагога и наставника. Президент России Владимир Путин поручил представить проект его указа о проведении в 2023 году в стране Года педагога и наставника. Документ необходимо подготовить до 15 июня следующего года.
- Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 10 суток и оштрафовал на пять тысяч рублей блогера Руслана Бобиева, который устроил вульгарную съемку у храма Василия Блаженного. Кроме того, суд принял решение о его выдворении за пределы России. Ранее арестовали и подругу блогера, также участвовавшую в фотосессии.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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