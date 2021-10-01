Стартовало создание туристического кластера «Зеркала Татарстана»

Фото: Инна Серова

Три месяца на проектирование 23 175 «квадратов»



В Татарстане наконец-то готовы заняться созданием туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана», концепцию которого активно обсуждали еще год назад. Он охватывает территорию известных, пожалуй, каждому татарстанцу Голубых озер, судьба которых в последнее время вызывает бурные дискуссии и беспокойство экоактивистов.

Начнут, как и положено, с инженерных изысканий и разработки проектной и рабочей документации. На эти цели готовы выделить 2,5 миллиона рублей из республиканского бюджета. Из них более 371 тысячи рублей пойдут на инженерные изыскания, а остальные средства направят на разработку проектной и рабочей документации. Основанием для проектирования ТРК «Зеркала Татарстана» указано майское распоряжение Кабмина республики. Работы подрядчику предстоит выполнить на территории площадью 23 175 «квадратов».



К созданию нового туристско-рекреационного кластера намерены подойти строго и со вкусом. Подрядчик должен предусмотреть планировки, отвечающие высоким эстетическим требованиям и санитарным нормам, и, конечно же, при этом он должен учитывать градостроительную ситуацию, природные особенности, визуальный анализ территории и т.п.

Источник: priroda.life

От подрядчика в Главстрое РТ требуют выполнить инженерно-геодезические изыскания и эскизный проект, по всей видимости, того, как будут выглядеть «Зеркала Татарстана». Последнее должно пройти согласование в Управлении архитектуры и градостроительства Казани и у помощника президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

Эскизный проект необходимо разработать с учетом экономической эффективности, рациональности и компактности планировочной структуры, исходя из планируемых строительно-монтажных работ, эксплуатации. Кластер в итоге должен получиться долговечным и пригодным в случае необходимости для ремонта. Иначе говоря, все должно быть качественно и, кроме того, пожаробезопасно.

На проектирование, с учетом времени на получение положительного заключения экспертизы, заказчик отводит три месяца. При этом в качестве срока начала работ указан сентябрь. Закончить работы, соответственно, должны уже в ноябре.

«Реальное время» обратилось за комментарием к Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

Фото: Ринат Назметдинов

Светло, удобно и красиво

В «Зеркалах Татарстана» будет явно очень светло — там установят декоративное и высотное освещение, а также задействуют подсветку элементов. Территорию кластера украсят малые архитектурные формы как серийного, так и индивидуального производства.

В техзадании также указано на обязанность подрядчика установить модульные помещения с обшивкой, в том числе отапливаемые помещения и будки. Их назначение не уточняется, но не стоит исключать, что они предусмотрены для охраны территории, а также оказания услуг посетителям кластера.

Прогуляться по «Зеркалам Татарстана» можно будет по удобным дорожкам. А чтобы держать ситуацию под контролем, на территории кластера установят систему видеонаблюдения. О количестве камер для наблюдения за ситуацией пока речи не идет.

Источник: priroda.life

Что отражается в «Зеркалах Татарстана»

Концепцию создания туристского кластера «Зеркала Татарстана» бурно обсуждали в сентябре 2020-го. Тогда проект Фишман-Бекмамбетовой только вышел в финал Всероссийского конкурса АСИ по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма, до победы в народном голосовании с 18 476 лайками ему оставалось чуть больше месяца.

Главной целью проекта называется разгрузка Голубых озер, на территории которых и расположится ТРК «Зеркала Татарстана». Сделать это планируется за счет создания инфраструктуры для экотуризма на близлежащих землях: прокладки пеших троп, веломаршрутов и развития событийного направления. Кластер охватит не только земли вокруг Голубых озер, но и часть Авиастроительного района Казани, Семиозерского монастыря и санатория «Крутушка». Кроме того, он затронет небольшой кусочек Высокогорского района — село Шигали и поселок Озерный.



Во время обсуждения проекта жители близлежащих поселений, которых затронет создание кластера, высказывали опасения по поводу возможного ухудшения экологической обстановки вблизи своих домов из-за возможного «неконтролируемого» потока туристов к «Зеркалам Татарстана. Однако их заверили, что проект освоения этих земель как раз и имеет экологический уклон, а главная его цель — создать и удерживать баланс между туристическим интересом и сохранением природных красот, развивать «ответственную экономику».



Фото: Ринат Назметдинов

О подробностях проекта рассказывал в своем instagram-аккаунте глава Высокогорского района РТ, на территории которого частично расположены Голубые озера, Рустам Калимуллин. «Кроме этого, в выходные можно будет посетить лектории и экошколу, чтобы понаблюдать за птицами и пройти по «босоногой тропе». А сразу после — окунуться в освежающую глубину озер. И все это — с сохранением природы для следующих поколений», — сообщал он своим подписчикам.



А в апреле 2021-го стало известно, что на территории Голубых озер планируется обустроить три зоны: эковорота, зону отдыха, зону контакта с природой. В первой хотят устроить парковку, туристско-информационный центр, где можно взять в аренду велосипеды, палки для скандинавской ходьбы. В зоне отдыха предлагается построить кафе. В дальнейшем планируется запретить проводить пикники вокруг озер. На территории, где сейчас располагается парковка, планируется высадить деревья, установить скамейки и столики. В зоне контакта с природой предполагается обустроить пешеходные маршруты. Архитекторы предлагают три варианта прогулок: по предполагаемой исторической дороге Екатерины Великой, образовательный маршрут, на котором будут рассказывать об экосистеме Голубых озер, и маршрут лесотерапии.

Татьяна Демина