Путин поручил разработать концепцию цифровой платформы для психологической помощи детям и родителям

Правительство России займется разработкой концепции цифровой платформы для психологической помощи детям и родителям. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин.

Кроме того, правительство до 15 декабря должно представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и функционированием этой платформы. Их планируется выделить из средств, предусмотренных на национальный проект «Образование».

Помимо этого Путин поручил актуализировать Концепцию развития психологической службы в системе образования России на период до 2025 года и план мероприятий по ее реализации, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлом месяце в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили повышать уровень квалификации работающих в школе психологов, чтобы можно было во избежание трагедий выявлять на ранней стадии агрессивное поведение.



Татьяна Демина