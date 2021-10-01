В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Фото: Максим Платонов (архив)

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для ряда категорий граждан. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач по области Дмитрий Козловских, оценивший эпидемиологическую ситуацию как неблагоприятную.

Так, обязательной вакцинации подлежат жители от 18 лет и старше, работающие в сфере образования, обслуживания (в том числе объекты торговли, общепита, общественного транспорта и др.). Процедуру необходимо пройти и госслужащим. Новые правила не распространяются на людей, имеющих противопоказания к прививке.

Максим Платонов

Гражданам необходимо привиться первым компонентом до 1 ноября 2021 года, вторым — до 1 декабря этого года. В противном случае жителей могут отстранить от работы, перевести на дистанционный режим. Массовая вакцинация стартует 5 октября.

Вчера первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что кампания по вакцинации должна завершиться до декабря этого года. В настоящее время от коронавируса привиты лишь 41% россиян.

Обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан вводили ранее в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и других регионах.

Диана Жиленкова