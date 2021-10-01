В Татарстане организовали движение по новому мосту через Свиягу
Движение через реку Свиягу в Татарстане в оба направления организовали по новому мосту, расположенному на 757-м километре трассы М-7 «Волга». Мост 1996 года постройки закрыт на реконструкцию, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Мост протяженностью 392 м построили за два года. Там установили электроосвещение, металлическое барьерное ограждение, а также знаки судоходной навигации.
Также проектом предусмотрена реконструкция старого моста протяженностью 389 м и подходов к мосту, которую скоро начнут. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год, стоимость — 4,6 млрд рублей.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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