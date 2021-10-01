Вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск

Экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в федеральный розыск. Следователи заочно предъявили ей обвинение в особо крупном мошенничестве.



«В рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере Раковой заочно предъявлено обвинение. Она объявлена в федеральный розыск», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Следствие собирается в скором времени объявить Ракову в международный розыск, а также ходатайствовать о ее заочном аресте.

Фото: edu.gov.ru

Два дня назад стало известно, что Ракова стала фигуранткой дела о хищении более 50 млн рублей. Был проведен обыск в ее доме и в рабочих кабинетах Сбербанка. В случае причастности к преступлению ей может грозить до десяти лет лишения свободы, не исключены штрафы.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что банк оказывает содействие следственным органам:

— Сбербанк следит за ходом событий по уголовному делу Марины Раковой и ее коллег. Расследование охватывает ее деятельность на посту заместителя министра просвещения РФ до прихода в Сбер и, соответственно, никак не связано с ее работой в Сбербанке.

Ольга Шагиева