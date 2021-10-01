ФСБ утвердила перечень не содержащих гостайну данных, которые запрещено передавать за границу

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Федеральная служба безопасности утвердила перечень не содержащих государственную тайну данных, которые запрещено передавать за границу. В списке указано 60 пунктов.

В нем перечислены сведения в области военной и военно-технической деятельности России. Они включены в список на основании того, что их получение другим государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранцами или лицами без гражданства грозит возможностью их использования против безопасности страны.

Так, например, к таким сведениям относятся информация об оценках и прогнозах развития военно-политической, стратегической обстановки, данные о планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне и т.д, следует из приказа ФСБ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце августа в Барнауле сотрудники ФСБ арестовали военнослужащего ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который передавал секретные сведения Минобороны Украины.

Татьяна Демина