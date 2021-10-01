«Газпром» начал поставки газа в Венгрию в обход Украины

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока» и трубопроводы Юго-Восточной Европы). Газ проходит в обход Украины.

О подписании контракта с Венгрией по поставке 4,5 млрд куб. м газа в год на 15 лет стало известно в сентябре. Из 4,5 млрд куб. м газа 3,5 млрд поступят через Сербию и миллиард — через Австрию.

В Кремле заявили, что контракт «Газпрома» с Венгрией не нарушает права Украины. При необходимости Россия готова обсуждать возобновление закупок топлива Украиной. Отмечается, что страна остается надежным поставщиком газа во всей Европе и что контракт с Венгрией не нарушает ничьи права, и Украина, как и другие страны, не может вмешиваться в эти двусторонние отношения.



Ольга Шагиева