В Казани у Кремлевской набережной обнаружили труп женщины

Фото: кадр видео

У Кремлевской набережной в Казани обнаружили труп женщины, об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.



Тело погибшей вытащили на берег. Рядом в воде была сумка, в которой находились личные вещи — извещение, черно-белые фотографии мужчины и женщины, деньги, скидочные карты и икона.

Личность женщины предстоит установить.

Вчера на переправе Верхний Услон — Аракчино из воды вытащили тело водителя Audi. Его личность установлена. По предварительным данным, водитель в салоне был один. Известно, что мужчина направлялся из Верхнего Услона в Казань. ДТП случилось 30 сентября в 14.05 на дебаркадере паромной переправы Верхний Услон — Аракчино. В легковушку врезался КАМАЗ — в движении у него отказали тормоза, из-за чего он не смог предотвратить столкновение с легковушкой, которая ожидала парома.

Маргарита Головатенко