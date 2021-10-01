Минюст России включил в реестр нежелательных Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами

Министерство юстиции России включило три организации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди них Всемирный институт саентологических предприятий (США), Церковь духовной технологии (также обозначается как Библиотека Л. Рона Хаббарда, США) и Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами.

minjust.gov.ru

Решение принято заместителем генпрокурора России. Организации добавлены в реестр в соответствии с федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Несколькими днями ранее ведомство включило издателя и главного редактора «Медиазоны», а также медиапроект «ОВД-Инфо» в список иностранных СМИ и незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

Диана Жиленкова