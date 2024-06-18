В Казани до площадок празднования Сабантуя будут курсировать дополнительные автобусные маршруты

Фото: Динар Фатыхов

В Казани до площадок празднования Сабантуя 23 июня будут курсировать дополнительные автобусные маршруты и электрички. Для удобства жителей рейсы будут проходить до березовых рощ поселков Мирный и Дербышки, а также до лесопарка «Лебяжье», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В березовую рощу поселка Мирный автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:

от остановки «Станция метро «Проспект Победы» по схеме: «Пр. Победы» — «Оренбургский тракт» — «Ул. Братьев Батталовых» — «Березовая роща»;

от остановки «Концертный зал филармонии» по схеме: «Ул. Павлюхина» — «Оренбургский тракт» — «Ул. Братьев Батталовых» — «Березовая роща»;

от остановки «Ул. Глазунова» два автобуса по схеме: «Ул. Тульская» — «Магистраль 100-летия ТАССР» — «Ул. Баки Урманче» — «Оренбургский проезд» — «Ул. Оренбургский тракт» — «Ул. Братьев Батталовых» — «Березовая роща»;

от остановки «10-й микрорайон» по схеме: «Ул. Ю. Фучика» — «Ул. Р. Зорге» — «Пр. Победы» — «Ул. Оренбургский тракт» — «Ул. Братьев Батталовых» — «Березовая роща».

Автобусы №1, 23, 25, 34, 56, 60, 91 будут работать по графику рабочего дня с 8.00 до 17.00. На Сабантуй в Дербышках можно будет добраться на автобусах от остановки «Ул. Халитова». По графику рабочего дня с 8.00 до 17.00 будут курсировать автобусные маршруты №36, 46, 72. До лесопарка «Лебяжье» будут ходить четыре автобуса от остановки «Жилой массив Ремплер». Автобусный маршрут №84 будет работать по графику рабочего дня с 8.00 до 17.00.

На Международный конно-спортивный комплекс «Казань» от «Ул. Академика Глушко» до остановки «Речной порт» будет организован троллейбусный маршрут №3 с 13.00 до завершения праздничных мероприятий.

Добраться до проведения Сабантуя в Мирный можно будет на электропоезде. Отправление со станции Казань до станции Березовая роща назначено на 06.31, 07.59, 09.21, 12.27, 14.51, 16.45, 18.10, 19.45, 21.40. В обратном направлении электричка будет отходить в 06.50, 07.23, 08.19, 08.58, 11.51, 14.02, 17.04, 17.42, 19.11, 20.47, 22.52.

В некоторых районах Татарстана уже прошел Сабантуй. Так, в этом году праздник в Зеленодольске посетили 40 тысяч человек. На мероприятии также присутствовали депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов и заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

Разиль Самигуллин