Умер известный татарстанский журналист Олег Сафиканов

Умер известный татарстанский журналист Олег Сафиканов, ему было 54 года, сообщает ГТРК «Татарстан».



Олег Сафиканов преподавал английский язык в одной из зеленодольских школ. В 90-е годы его пригласили на местное телевидение, где он создавал программу для детей и молодежи. После этого в течение продолжительного времени он работал телеведущим программы «Вести Татарстан».

В апреле 2019-го журналист вернулся работать ведущим информационной программы на телевидение в Зеленодольске. В последние годы Сафиканов работал в одном из интернет-СМИ.

Маргарита Головатенко