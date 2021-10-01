Кузнецова освобождена от должности детского омбудсмена в связи с избранием в Госдуму

Детский омбудсмен России Анна Кузнецова освобождена с этой должности в связи с ее избранием в Государственную думу восьмого созыва. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.



Источник сообщал, что она может занять пост вице-спикера Госдумы. Кузнецова входила в пятерку федерального списка «Единой России» на выборах.

Кузнецова занимала должность уполномоченного при президенте России по правам ребенка с 9 сентября 2016 года. Является действительным государственным советником РФ 2-го класса.



Татьяна Демина