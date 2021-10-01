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Кузнецова освобождена от должности детского омбудсмена в связи с избранием в Госдуму

14:17, 01.10.2021 1
Кузнецова освобождена от должности детского омбудсмена в связи с избранием в Госдуму
Фото: deti.gov.ru

Детский омбудсмен России Анна Кузнецова освобождена с этой должности в связи с ее избранием в Государственную думу восьмого созыва. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Источник сообщал, что она может занять пост вице-спикера Госдумы. Кузнецова входила в пятерку федерального списка «Единой России» на выборах.

Кузнецова занимала должность уполномоченного при президенте России по правам ребенка с 9 сентября 2016 года. Является действительным государственным советником РФ 2-го класса.

Татьяна Демина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 окт
    Детки остались без уплономоченного. Скорбим.
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