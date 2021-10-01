Голикова заявила, что локдаун в России вводить не будут

В России не будут объявлять локдаун, несмотря на подъем заболеваемости. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Локдаун объявлять не будем», — цитирует Голикову «РИА Новости».

Между тем в регионах ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В Татарстане рост числа заболевших фиксируется в течение последних четырех недель. Сегодня в Роспотребнадзоре подтвердили намерение ввести новые ограничения в связи с распространением коронавируса, как это делается сейчас в других регионах Приволжского федерального округа.

Ранее в Кремле исключили возможность повторного локдауна в России. Такого вопроса нет на повестке дня, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ольга Шгиева