В России 2023 год планируют объявить Годом педагога и наставника

Фото: Максим Платонов (архив)

В России 2023 год планируют объявить Годом педагога и наставника. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин поручил представить проект его указа о проведении в 2023 году в стране Года педагога и наставника. Документ необходимо подготовить до 15 июня следующего года.

В феврале Путин сообщал, что правительство рассматривает возможность объявить 2023-й Годом математики. Такое предложение поступило от победителя конкурса «Учитель года» Михаила Гурова из Ростовской области.

Фото: kremlin.ru

Следующий год в России должен стать Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Текущий 2021-й объявлен Годом науки и технологий.

Татьяна Демина